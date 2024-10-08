Liverpool'a yeni Mısırlı: Omar Marmoush

Liverpool, Frankfurt forması giyen Omar Marmoush ile ilgileniyor. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Liverpool'a yeni Mısırlı: Omar Marmoush
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08 Ekim 2024 23:09
Arne Slot ile Premier Lig'de liderlik koltuğunda oturan Liverpool, transfer çalışmalarına başladı.

Sky DE'de yer alan habere göre; Liverpool, Eintracht Frankfurt forması giyen Omar Marmoush'u transfer listesine ekledi.

Haberde İngiliz devinin, 25 yaşındaki Mısırlı oyuncunun durumunu yakından takip ettiği belirtildi.

Bu sezon Alman ekibiyle 9 maça çıkan başarılı golcü, 9 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

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