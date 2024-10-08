Liverpool'a yeni Mısırlı: Omar Marmoush

Arne Slot ile Premier Lig'de liderlik koltuğunda oturan Liverpool, transfer çalışmalarına başladı.
Sky DE'de yer alan habere göre; Liverpool, Eintracht Frankfurt forması giyen Omar Marmoush'u transfer listesine ekledi.
Haberde İngiliz devinin, 25 yaşındaki Mısırlı oyuncunun durumunu yakından takip ettiği belirtildi.
Bu sezon Alman ekibiyle 9 maça çıkan başarılı golcü, 9 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.
Sky DE'de yer alan habere göre; Liverpool, Eintracht Frankfurt forması giyen Omar Marmoush'u transfer listesine ekledi.
Haberde İngiliz devinin, 25 yaşındaki Mısırlı oyuncunun durumunu yakından takip ettiği belirtildi.
Bu sezon Alman ekibiyle 9 maça çıkan başarılı golcü, 9 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.