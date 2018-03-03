Lionel Messi'nin evinin üzerinden uçak geçmesi yasak!

da rekorları alt üst edeniçin İspanya'dan şaşırtan bir iddia geldi.İspanyol Marca gazetesine konuşan Vueling havayolu şirketi başkanı Javier Sanchez-Prieto, uçakların Lionel Messi'nin evinin üzerinden geçmesinin yasak olduğunu açıkladı.Javier Sanchez-Prieto, ''Havayolu şirketleri Messi'nin yaşadığı evin üzerinden geçemiyorlar çünkü yasak. Bu dünyanın başka hiç bir yerinde yok'' dedi.