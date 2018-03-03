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Lionel Messi'nin evinin üzerinden uçak geçmesi yasak!

Barcelona'nın Arjantinli dünya starı Lionel Messi hakkında İspanya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Lionel Messi'nin evinin üzerinden uçak geçmesi yasak!
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03 Mart 2018 11:45
Barcelona'da rekorları alt üst eden Lionel Messi için İspanya'dan şaşırtan bir iddia geldi.

İspanyol Marca gazetesine konuşan Vueling havayolu şirketi başkanı Javier Sanchez-Prieto, uçakların Lionel Messi'nin evinin üzerinden geçmesinin yasak olduğunu açıkladı.

''DÜNYANIN HİÇ BİR YERİNDE YOK!''

Javier Sanchez-Prieto, ''Havayolu şirketleri Messi'nin yaşadığı evin üzerinden geçemiyorlar çünkü yasak. Bu dünyanın başka hiç bir yerinde yok'' dedi.

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