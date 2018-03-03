Lionel Messi'nin evinin üzerinden uçak geçmesi yasak!

Barcelona'da rekorları alt üst eden Lionel Messi için İspanya'dan şaşırtan bir iddia geldi.
İspanyol Marca gazetesine konuşan Vueling havayolu şirketi başkanı Javier Sanchez-Prieto, uçakların Lionel Messi'nin evinin üzerinden geçmesinin yasak olduğunu açıkladı.
''DÜNYANIN HİÇ BİR YERİNDE YOK!''
Javier Sanchez-Prieto, ''Havayolu şirketleri Messi'nin yaşadığı evin üzerinden geçemiyorlar çünkü yasak. Bu dünyanın başka hiç bir yerinde yok'' dedi.
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İspanyol Marca gazetesine konuşan Vueling havayolu şirketi başkanı Javier Sanchez-Prieto, uçakların Lionel Messi'nin evinin üzerinden geçmesinin yasak olduğunu açıkladı.
''DÜNYANIN HİÇ BİR YERİNDE YOK!''
Javier Sanchez-Prieto, ''Havayolu şirketleri Messi'nin yaşadığı evin üzerinden geçemiyorlar çünkü yasak. Bu dünyanın başka hiç bir yerinde yok'' dedi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın