Lille'in 3 atlısı: Burak, Yusuf, Zeki

Fransa devi Lille'de Burak Yılmaz 10 gol-4 asist, Yusuf Yazıcı 7 gol-4 asist, Zeki Çelik ise 2 gol-1 asist yaptı. Toplamda 19 gol-9 asist bizim çocuklardan geldi

Haber; Sabah
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Lille'in 3 atlısı: Burak, Yusuf, Zeki
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12 Nisan 2021 12:56
Burak Yılmaz
Burak Yılmaz
Beşiktaş
Fransa Ligi'nde liderlik koltuğunda oturan Lille, 10 yılın ardından şampiyonluğa emin adımlarla yürürken, 3 Türk yıldız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik performanslarıyla takımı sırtlıyor. Lejyonerlerimiz atılan 53 golün 28'ine 19 gol ve 9 asistle katkı verdi.

Burak 10 gol-4 asistle mücadele ederken, Yusuf Yazıcı da 7 kez ağları sarsıp, 4 gol pası verdi. Defansın sağında oynayan Zeki ise 2 gol atıp, 1 de asist yaptı. 35 yaşındaki Burak Yılmaz, 2000'li yıllarda Ligue 1'de bir sezonda 10 gole ulaşan en yaşlı 2. oyuncu oldu. 22 maçta ter döken Zeki, 2, 26 mücadelede oynayan Yusuf ise 3 kez haftanın takımına girmeyi başardı.

ARSENAL 'YUSUF' DEDİ
Yusuf Yazıcı'nın ismi Arsenal ile anılmaya başladı. İngiliz basınında yer alan habere göre Londra ekibi, kiralık olarak forma giyen Norveçli futbolcu Martin Odegaard'ın takımdan ayrılması durumunda Yusuf Yazıcı'ya imza attıracak.  

 


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