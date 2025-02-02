Lille, ikinci yarı açıldı

Fransa Ligue 1'in 20. hafta maçında Lille, St. Etienne'yi konuk etti.



Decathlon Arena'daki karşılaşmayı ev sahibi ekip 4-1'lik skorla kazandı.



Lille'e galibiyeti getiren golleri 32'de penaltıdan Jonathan David, 63 ve 78'de Osame Sahraoui, 72'de ise Gabriel Gudmundsson kaydetti.



St. Etienne'nin tek golünü ise dakika 6'da penaltıdan Zuriko Davitashvili attı.



Mücadelenin 48. dakikasında Dylan Batubinsika kırmızı kart gördü.



Lille, bu galibiyetin ardından puanını 35 yaptı. St. Etienne, 18 puanda kaldı.



Fransa Ligue 1'in gelecek haftasında Lille, Le Havre'yi konuk edecek. St. Etienne, Rennes'i ağırlayacak.