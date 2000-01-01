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Lillard, Lakers serisiyle ilgili: "O takımda dünyanın en iyisi var"

Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard, playoffların ilk turunda Los Angeles Lakers'a karşı oynamakla ilgili konuştu ve "O takımda dünyanın en iyi oyuncusu var" ifadesini kullandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard, playoffların ilk turunda Los Angeles Lakers'a karşı oynamakla ilgili konuştu ve "O takımda dünyanın en iyi oyuncusu var" ifadesini kullandı.

Lillard, seriyle ilgili şunları söyledi:

"Herkesin Lakers'a ne yapacağımızı konuştuğunu görüyorum. Ama Lakers'ın, Batı'nın 1 numaralı takımı olmasının bir sebebi var. Dünyanın en iyi oyuncusuna sahipler."

Dame, Blazers'ın NBA'de herkesi yenebileceğine inandığını da belirtti:

"Bubble'da, sadece 8. sıradaki takım olduğumuzu ve çıkıp yenileceğimizi söylemek için sıkı bir şekilde savaşmadık. Bir playoff serisinde, bu ligde herhangi birine karşı şansımız var."


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