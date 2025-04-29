Milwaukee Bucks, yıldız oyuncusu Damian Lillard'ın sol aşil tendonunun koptuğunu MRI sonuçlarıyla resmen doğruladı.



Sakatlık, Bucks'ın playoff ilk tur 4. maçının ilk çeyreğinde, Lillard'ın hiçbir temas olmaksızın yere düşmesiyle yaşanmış ve ciddi bir aşil yaralanmasından şüphelenilmişti. Yapılan ilk kontrollerin ardından çekilen MR, bu endişeyi resmileştirdi.



Lillard için bu sakatlık, son dönemde yaşadığı sağlık problemleri göz önünde bulundurulduğunda daha da ağır bir darbe niteliğinde. Yıldız oyuncu, bu yılın başlarında yaşadığı derin ven trombozu (DVT) sonrası sahalara yeni dönmüştü. Ayrıca geçtiğimiz sezonu da aşil kaynaklı problemler nedeniyle erken kapatmıştı.



Tüm bu sağlık sorunlarına rağmen Lillard, 2024-25 sezonunda 24,9 sayı, 4,7 ribaunt ve 7,1 asist ortalamaları yakalayarak üst düzey bir performans sergilemişti.



Önümüzdeki süreçte Lillard'ın 2026-27 sezonu için bir oyuncu opsiyonu bulunuyor ve mevcut kontratı 2027'de sona eriyor. Bu yaz bir sözleşme uzatma imkânı da gündemdeydi, ancak aşil sakatlığı bu planları ciddi şekilde sekteye uğratabilir.



Bir aşil tendonu kopmasının iyileşme süreci genellikle en az 12 ay sürüyor.



