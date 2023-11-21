Milwaukee Bucks süperstarı Damian Lillard, Giannis Antetokounmpo ve Pat Connaughton'ın yıllar önce kendisini Bucks'a çağırmak için grup sohbetine aldıklarını açıkladı.



Lillard'ın Milwaukee'ye katılması birçok kişiyi şok etmiş olsa da, Antetokounmpo ve Connaughton'ın kendisini Bucks'a katılmaya ikna etme çalışmaları nedeniyle, Dame bunun olasılıklardan biri olduğunu uzun süredir bildiğini söyledi:



"Şampiyonluk kazanmalarından önce Giannis'in beni Milwaukee'ye gelmeye ikna etmeye çalıştığı bir dönem vardı. Ben de ona 'Hayır, sen Portland'a gel!' diyordum.



Şu anda bizim takımda olan Pat Connaughton, çaylak yılında Portland'da da takım arkadaşımdı. Kendisi buraya geldikten sonra ara bulucu rolünü oynamıştı. Üçümüzün yer aldığı bir grup sohbeti vardı.



Ben ona 'Pat, Giannis'e söyle buraya gelsin' diyordum, Giannis de 'Dame'e söyle Milwaukee'ye gelsin' yazıyordu."



Bucks'taki ilk sezonuna yavaş bir başlangıç yaptıktan sonra kendini toparlamayı başaran Dame, sezonda 24.6 sayı, 4.3 ribaund ve 6.3 asist ortalamalarına sahipken, Giannis ise 30.2 sayı, 10.2 ribaund ve 4.6 asistlik harika istatistikler yakalıyor.





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