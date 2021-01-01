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Lillard: "En çok Ja Morant'te kendimi görüyorum!"

Portland Trail Blazers yıldızı Damian Lillard, kendisine en çok benzettiği oyuncunun, Memphis Grizzlies point guardı Ja Morant olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Portland Trail Blazers yıldızı Damian Lillard, kendisine en çok benzettiği oyuncunun, Memphis Grizzlies point guardı Ja Morant olduğunu söyledi.

Yakın zamanda Reddit'te bir soru cevap oturumunda yer alan Dame, 'en çok hangi genç oyuncuda kendisini gördüğü' sorulduğunda, yanıtı Morant oldu:

"Oyun stili olarak mı, zihniyet olarak mı? Zihniyet olarak, birkaç tane var. Hiçbiri aynı oyun stiline sahip değil, ama zihniyet olarak bence Ja Morant. Kendine güvenmesi, kimseye saldırmaktan çekinmemesi ve kariyerinin erken döneminde kendini ligdeki en iyi oyuncularla aynı noktada görmesi gibi özellikleri var. Ve ben de öyle hissediyordum!

İnsanların sizi en iyiler arasında görmeleri için birçok faktör söz konusu. Bunu çok erken söylediğimi, o noktada olmadığımı ve kendimi kanıtlamadığımı falan düşünmüş olsalar da, bu umurumda değildi. Yine de 'en iyilerden biriyim' diyordum.

Onun da 'Kimseden korkum yok, asla geri adım atmam, oynadığım zaman sahanın en iyisiyim, o kadar!' gibi bir zihniyeti var. Ve takımına nasıl maç kazandıracağını da biliyor, bu yüzden mentalite açısından Ja Morant diyeceğim. Onu izlediğimde, bu bağlantıyı kurabiliyorum."

Morant ise, Lillard'ın bu ifadelerine Twitter üzerinden "Saygılar!" şeklinde yanıt verdi.


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