Lider Samsunspor, Bolu deplasmanında

Yılport Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında salı günü Dyorex Boluspor'a konuk olacak.



Bolu Atatürk Stadı'nda oynanacak ve saat 14.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.



Samsun ekibi sahasında Altınordu'yu 2-0 mağlup ederek yenilmezlik serisini 18 maça çıkarırken, bu karşılaşmalarda 13 galibiyet ve 5 beraberlik alarak 44 puan topladı.



Ligde ikinci sıradaki 53 puanlı Eyüpspor'un 4 puan önünde 57 puanla lider durumda bulunan kırmızı-beyazlılar, yarınki rakibi karşısında da sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.



Samsunspor'da milli takım kamplarındaki Gaetan Laura ve Emre Demir ile sakatlıkları bulunan Muhammet Ali Özbaskıcı, Barış Alıcı ve Ahmet Sağat, Dyorex Boluspor maçı kadrosunda yer alamayacak.





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