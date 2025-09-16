Lewis Hamilton'dan Gazze'ye destek paylaşımı!

Formula 1 pilotu Lewis Hamilton, Birleşmiş Milletler bünyesindeki bir araştırma komisyonunun Gazze'de yaşananları soykırım olarak nitelendirdiğini ve insanlar olarak bunun devam etmesine seyirci kalınamayacağını söyledi.Büyük Britanyalı sürücü, Gazze'deki durumun her geçen gün daha da kötüleştiğini belirterekifadelerini kullandı.Filistin halkına yardım etmek için harika işler yapan bazı kuruluşların olduğunu vurgulayan Hamilton, yardım çağrısında bulundu.Bir şey yapmadan durulamayacağını aktaran Hamilton,dedi.