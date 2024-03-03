Almanya Ligi'nde 24. hafta maçında kümede kalma mücadelesi veren Köln ile lider Bayer Leverkusen karşılaştı. Mücadelede kazanan 2-0'lık skorla kazanan Bayer Leverkusen oldu.



Köln'de hücum oyuncusu Jan Thielmann 14. dakikada kırmızı kart gördü ve ev sahibi takım erken bir şekilde 10 kişi kaldı.



Leverkusen'e galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Jeremie Frimpong ve 73. dakikada Alejandro Grimaldo kaydetti.



Ligde namağlup devam eden ve arka arkaya son 4 maçını kazanan Xabi Alonso yönetimindeki Bayer Leverkusen, puanını 64'e yükseltti ve Bayern Münih ile arasındkai farkı 10'a çıkardı. Köln 17 puanda kaldı.



Almanya Ligi'nde Köln gelecek hafta Mönchengladbach'a konuk olacak. Bayer Leverkusen, Wolfsburg'u ağırlayacak.





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