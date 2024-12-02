Levent Erdoğan: 'Hasan Arat işleri çıkmaza soktu'

Hasan Arat'ın başkanlıktan istifa etmesinin ardından Beşiktaş'ta ortaya çıkan kriz, Samet Aybaba'nın açıklamalarıyla daha da derinleşti.



Siyah-beyazlıların eski yönetim kurulu üyesi Levent Erdoğan, Aybaba'nın açıklamalarını ve Arat'ın görevini bırakmasını değerlendirdi. Aybaba'nın söylemleriyle hukuki süreç başlatılabileceğini belirten Erdoğan, "Aybaba'nın önce yetkileri alındı. Sonra geri plana atıldı, haksızlık yapıldı. Aybaba'nın açıklamaları hukuki açıdan değerlendirildiğinde, denetleme kurulu, divan kurulu ve Beşiktaş kongre üyelerinden biri suç duyurusunda bulunma hakkına sahip. Ayrıca bir savcı da soruşturma başlatabilir" dedi.



HASAN ARAT'IN GÖREVİ BIRAKMASI



Başkan Hasan Arat'ın görevini bırakmasına ilişkin olarak Erdoğan, "Başarı için iyi niyetle büyük borç altına girdi. Maaşlar ödenmeyince, kasa kolaylığı sağlayan yöneticiler, paralarını zamansız şekilde talep edince bu krizin yaşanması kaçınılmaz oldu. Kısacası, kasa kolaylığı sağlayan yöneticiler 'Parayı verdik, düdüğü çalarız' diyerek işleri çıkmaza soktu. Eskiden yöneticilerden toplanan paralarla mali işler düzene girebiliyordu, ancak bu yöntemle yürümeyeceği net şekilde görüldü. Başkan adayı olacak kişilerin, öncelikle ekonomik projeyi ortaya koymaları gerekiyor" diye konuştu.



