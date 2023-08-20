Fransa Ligue 1'de Lens ile Rennes karşı karşıya geldi. Ligin ikinci haftasında oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.



Lens, 3. dakikada Deiver Machado ile öne geçti. Rennes, bu gole 53. dakikada penaltıdan Benjamin Bourigeaud ile karşılık verdi.



Bu sonucun ardından Rennes, 4 puana yükseldi. Lens, iki hafta sonunda ilk puanını aldı.



Rennes, gelecek hafta sahasında Le Havre'yi konuk edecek. Lens, Paris Saint-Germain deplasmanına gidecek.



