Lens-Rennes maçında kazanan yok

Fransa Ligue 1'de Lens ile Rennes 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com
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Lens-Rennes maçında kazanan yok
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20 Ağustos 2023 23:46
Fransa Ligue 1'de Lens ile Rennes karşı karşıya geldi. Ligin ikinci haftasında oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Lens, 3. dakikada Deiver Machado ile öne geçti. Rennes, bu gole 53. dakikada penaltıdan Benjamin Bourigeaud ile karşılık verdi.

Bu sonucun ardından Rennes, 4 puana yükseldi. Lens, iki hafta sonunda ilk puanını aldı.

Rennes, gelecek hafta sahasında Le Havre'yi konuk edecek. Lens, Paris Saint-Germain deplasmanına gidecek.

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