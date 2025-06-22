Ocak ayında büyük umutlarla Lens'ten Galatasaray'a transfer olan Frankowski performansıyla hayal kırıklığı yaratmıştı.
Yapılan anlaşmaya göre Polonyalı sağ bekin 7 milyon Euro'luk zorunlu opsiyonu devreye gireceği için yönetim düğmeye bastı. Frankowski'ye müşteri aramaya başlayan Sarı-Kırmızılılar'a Fransa'dan yüzleri güldürecek bir haber geldi.
LENS GERİ İSTİYOR
30 yaşındaki futbolcunun eski kulübü Lens'in bu transfer için harekete geçtiği öğrenildi. Galatasaray'ın hem kiralama hem de satma opsiyonlarına açık olduğu ve önümüzdeki günlerde resmi temasların başlayacağı ifade edildi.
PERFORMANSI
Sarı-Kırmızılı formayla ligde 12 maça çıkan Frankowski 1 asist yaparken, Beşiktaş derbisinde kırmızı kart görmüştü.
Yapılan anlaşmaya göre Polonyalı sağ bekin 7 milyon Euro'luk zorunlu opsiyonu devreye gireceği için yönetim düğmeye bastı. Frankowski'ye müşteri aramaya başlayan Sarı-Kırmızılılar'a Fransa'dan yüzleri güldürecek bir haber geldi.
LENS GERİ İSTİYOR
30 yaşındaki futbolcunun eski kulübü Lens'in bu transfer için harekete geçtiği öğrenildi. Galatasaray'ın hem kiralama hem de satma opsiyonlarına açık olduğu ve önümüzdeki günlerde resmi temasların başlayacağı ifade edildi.
PERFORMANSI
Sarı-Kırmızılı formayla ligde 12 maça çıkan Frankowski 1 asist yaparken, Beşiktaş derbisinde kırmızı kart görmüştü.
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