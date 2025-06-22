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Lens, Frankowski'yi geri istiyor!

Galatasaray'a geçtiğimiz sezon devre arası Lens'den gelen Frankowski için sürpriz bir gelişme yaşandı. Lens, eski futbolcusunu geri istiyor.

calendar 22 Haziran 2025 10:37
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Lens, Frankowski'yi geri istiyor!
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Ocak ayında büyük umutlarla Lens'ten Galatasaray'a transfer olan Frankowski performansıyla hayal kırıklığı yaratmıştı.

Yapılan anlaşmaya göre Polonyalı sağ bekin 7 milyon Euro'luk zorunlu opsiyonu devreye gireceği için yönetim düğmeye bastı. Frankowski'ye müşteri aramaya başlayan Sarı-Kırmızılılar'a Fransa'dan yüzleri güldürecek bir haber geldi.

LENS GERİ İSTİYOR


30 yaşındaki futbolcunun eski kulübü Lens'in bu transfer için harekete geçtiği öğrenildi. Galatasaray'ın hem kiralama hem de satma opsiyonlarına açık olduğu ve önümüzdeki günlerde resmi temasların başlayacağı ifade edildi.

PERFORMANSI

Sarı-Kırmızılı formayla ligde 12 maça çıkan Frankowski 1 asist yaparken, Beşiktaş derbisinde kırmızı kart görmüştü. 


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