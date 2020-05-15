Mario Lemina'nın 2005 doğumlu kardeşi Noah Lemina, Paris Saint-Germain'den aldığı 3 yıllık sözleşme teklifini kabul etti.2018 yılında Paris Saint-Germain Akademisi'nde giren Noah Lemina, gösterdiği gelişim üzerine kulüpten 3 yıllık bir sözleşme teklifi aldı. Noah Lemina, bu sözleşme teklifini kabul etme kararı aldı.İngiliz kulüplerinin de yakından izlediği Noah Lemina, ofansif orta saha olarak oynuyor. Fransız basınında yer alan haberlerde; Noah Lemina'non PSG U17 takımında görev alacağı da belirtildi.Mario Lemina, 2 yıl önce kardeşi PSG Akademisi'ne kabul edildiğinde, "Bu sadece başlangıç kardeşim. Sakın pes etme." mesajı yayınlamıştı.