Almanya Bundesliga'da 23. hafta karşılaşmasında Tayfun Korkut'un teknik direktörlüğünü yaptığı Hertha Berlin, Leipzig'i konuk etti.



Olympiastadion'da oynanan mücadele Leipzig'in 6-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Henrichs, 64. (P) ve 67. dakikalarda Nkunku, 75. dakikada Dani Olmo ve 82. dakikada Haidara kaydetti. Hertha'nın tek sayısı ise 48. dakikada Jovetic'ten geldi.



Hertha Berlin'de Kempf, 62. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



Bu sonucun ardından Leipzig, üst üste 2. galibiyetini alarak puanını 37'ye yükseltti ve 4. sırada yer aldı. Üst üste 2. mağlubiyetini alan Hertha ise 23 puanla 15. sırada yer buldu.



Leipzig, gelecek hafta Bochum deplasmanına gidecek. Hertha ise Freiburg'a konuk olacak.





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