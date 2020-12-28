Leicester'dan sürpriz puan kaybı geldi

Premier Lig'in 16. maç haftasında Crystal Palace ile Leicester City karşı karşıya geldi.



Premier Lig'in 16. maç haftasında Crystal Palace ile Leicester City karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 sona erdi.



Karşılaşmada Palace'nin golü 58. dakikada Zaha'dan geldi. Leicester'ın golü ise 83. dakikada Harvey Barnes'tan geldi.



Bu sonuçla birlikte Palace puanını 19'a yükseltti. Leicester ise 29 puana yükseldi.



Crystal Palace, Premier Lig'in 17. haftasında sahasında Sheffield United ile karşılaşacak. Leicester ise aynı haftada Newcastle'a konuk olacak.



ÇAĞLAR UZUN SÜRE SONRA DÖNDÜ



Leicester City'de Cengiz Ünder sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. Çağlar Söyüncü ise Premier Lig'de 11 hafta sonra yedek kulübesinde yer aldı. Milli oyuncu maçta süre almadı.



