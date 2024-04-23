Leicester evinde çok rahat kazandı

Championship karşılaşmasında Leicester City ağırladığı Southampton'ı 5-0 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Leicester evinde çok rahat kazandı
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23 Nisan 2024 23:54
Championship 38. hafta'nın erteleme karşılaşmasında Leicester City ile Southampton karşı karşıya geldi. King Power Stadyumu'nda oynanan maçı Leicester 5-0 kazandı.

Leicester City'e galibiyeti getiren golleri 25, 75 ve 81. dakikalarda Abdul Fatawu Issahaku, 62. dakikada Wilfred Ndidi ve 79. dakikada Jamie Vardy kaydetti.

Leicester'da Yunus Akgün maçı yedek kulübesinde tamamladı.

Leicester City bu galibiyetle puanını 94'e yükseltirken, Southampton ise 84 puanda kaldı.

Leicester bir sonraki karşılaşmasında Preston deplasmanına giderken, Southampton evinde Stoke City'i konuk edecek.

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