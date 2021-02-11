Leicester City son dakika golüyle çeyrek finalde

İngiltere FA Kupası 5. Turu'nda Leicester City, sahasında Brighton'ı son dakika golüyle 1-0 mağlup ederek tur atladı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Leicester City son dakika golüyle çeyrek finalde
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Şubat 2021 02:46
İngiltere Federasyon (FA) Kupası'nda Leicester City, sahasında Brighton Hove Albion'u 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. 

FA Kupası 5. tur karşılaşmasında Leicester City, King Power Stadı'nda Brighton Hove Albion'u konuk etti.

Leicester City, milli futbolcular Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'nün 90 dakika oynadığı karşılaşmadan Kelechi İheanacho'nun 90. dakikadaki golüyle 1-0 galip ayrıldı ve  FA Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırdı.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için