Leicester City, Randers'ı rahat geçti

Leicester City, UEFA Konferans Ligi'nde Randers engelini rahat geçti. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Leicester City, Randers'ı rahat geçti
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24 Şubat 2022 22:55
UEFA Konferans Ligi play-off ikinci maçında Leicester City, deplasmanda Randers ile karşılaştı. İlk maçı 4-1 kazanan Leiecester City, rövanşta da 3-1 galip gelerek tur atladı.

Leicester City'ye galibiyeti getiren golleri, 2. dakikada Barnes, 70 ve 74. dakikada Maddison kaydederken, Randers'ın tek golü 84. dakikada Odey'den geldi.

Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü maça yedek kulübesinde başladı ve süre almadı.

İlk maçı da 4-1 kazanan İngiliz ekibi toplamda 7-2'lik skorla son 16 turuna yükseldi.

UEFA Konferans Ligi son 16 eşleşmeleri Cuma günü yapılacak kurayla belli olacak.

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