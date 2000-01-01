LeBron: "Þu anda sekizinci sýra, umurumda deðil"

Los Angeles Lakers süperstarý LeBron James, beþ takýmýn Batý Konferansý'ndaki son playoff sýrasý olan sekizinci sýra için mücadele vermesiyle ilgili düþüncelerini paylaþtý.



Lakers süperstarý, The Athletic'den Joe Vardon'a þu anda bunu düþünmekle uðraþmadýðýný söyledi:



"Sekizinci sýrayla ilgili neler olup bittiðine dikkat etmiyorum, olabilecek çok þey var. Sonra bunu belirleyecek bir play-in turnuvasý var, o yüzden þu anda henüz çok erken."



Maçlardan ve turnuvadan sonra sekizinci sýrada yer alacak takým, bilindiði üzere playofflarýn ilk turunda Lakers ile karþýlaþacak.



