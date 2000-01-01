Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

LeBron: "Þu anda sekizinci sýra, umurumda deðil"

Los Angeles Lakers süperstarý LeBron James, beþ takýmýn Batý Konferansý'ndaki son playoff sýrasý olan sekizinci sýra için mücadele vermesiyle ilgili düþüncelerini paylaþtý.

Haber; Sporx.com, Fotoðraf; NBA.com
Los Angeles Lakers süperstarý LeBron James, beþ takýmýn Batý Konferansý'ndaki son playoff sýrasý olan sekizinci sýra için mücadele vermesiyle ilgili düþüncelerini paylaþtý.

Lakers süperstarý, The Athletic'den Joe Vardon'a þu anda bunu düþünmekle uðraþmadýðýný söyledi:

"Sekizinci sýrayla ilgili neler olup bittiðine dikkat etmiyorum, olabilecek çok þey var. Sonra bunu belirleyecek bir play-in turnuvasý var, o yüzden þu anda henüz çok erken."

Maçlardan ve turnuvadan sonra sekizinci sýrada yer alacak takým, bilindiði üzere playofflarýn ilk turunda Lakers ile karþýlaþacak.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfasý
  • NBA Türkiye Twitter Sayfasý
  • Sporx Google Plus Sayfasý
Ana Sayfa | Bize Ulaþýn | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarý | Kurumsal