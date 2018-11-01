LeBron: "Son derece mutluyum"

LeBron James, Los Angeles Lakers'ın geçtiğimiz gece Dallas Mavericks'e karşı kaybetmeye yakın olduğu fakat 114-113 kazandığı karşılaşmadan "son derece mutlu" olduğunu belirtti.
LeBron, ikinci yarısında 19 sayılık farkı eriten Mavericks karşılaşmasının sona ermesine 2.1 saniye kala kullandığı faul atışlarından birinde isabet bulunca, 1 sayı farkla Mavs'i yenmeyi başarmıştı: "Bunları yaşadığımızdan ötürü son derece mutluyum. Bunu konuşabilirsiniz, övebilirsiniz, maç filmini izleyebilirsiniz, ama hayattaki en iyi öğretmen tecrübedir. Ve bu genç adamların buna benzer yakın ve kritik maçları tecrübe etmesi harika. Bu gece biz de kazanan tarafta olduk."
LeBron karşılaşmada 29 sayı, 5 ribaund, 6 asist ve 3 top çalma ile oynamıştı.