LeBron, NBA'de en "nefret edilen" oyuncu

Yakın zamanda yapılan bir araştırma, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in NBA'de en nefret edilen oyuncu olduğunu gösterdi.



Sports Insider'a göre LeBron, ülkenin neredeyse yarısı olan 24 eyalette en nefret edilen NBA oyuncusu olarak görüldü:



"Sports Insider haritası, her eyalette NBA oyuncularını sevmemekle alakalı 70.000'den fazla tweet, hashtag ve doğrudan anahtar kelime öbeklerini yansıtıyordu. Bu ifadeler "X oyuncudan nefret ediyorum" veya "Y oyuncu berbat" benzeriydi.



Bu haritaya göre, James 24 eyalette en çok nefret edilen kişi olarak görüldü ve kendisinden sonra, 18 eyaletle eski takım arkadaşı olan Kyrie Irving geldi.



James Harden ve Kevin Durant, her biri üçer eyalette en çok nefret edilenler olarak görülürken, Russell Westbrook ve Paul George birer eyalette bu konuma ulaştılar."



Spor analisti David Hookstead, LeBron'un polis hakkındaki yorumlarının, Çin hükümetine yönelik eleştiri eksikliğinin ve Black Lives Matter hareketine verdiği desteğin kendisine eskisinden daha fazla nefret kazandırdığını açıkladı.



