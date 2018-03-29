LeBron: "Harika oyunumuzu Love'ın pivot oyununa borçluyuz"

Cleveland Cavaliers yıldızı Kevin Love'ın pivot pozisyonunda oynaması durumuna, takım arkadaşı LeBron James "bayıldığını" açıkladı.



Geçtiğimiz Pazar gecesi Golden State Warriors'a karşı bu pozisyonda oynayan ve 31 sayı atıp 18 de ribaund alan Love'la ilgili, LeBron şu açıklamaları yaptı:



"Bayılıyorum. Son birkaç aydır çok iyi oynamamızın sebebi de buydu. Yani umuyorum ki orada kalmak ister. Kev'i bilirsiniz. 4 numaraya geri dönmek istediğini söylemişti, ama maç kazanıyoruz ve orada da çok güzel oynuyor. Yani umuyoruz ki pivot oynamaya devam etmek ister."



Love ise, pozisyonundaki performansıyla ilgili şu şekilde konuştu:



"Evet, sanırım benim 5 numarada oynayıp çoğu dakikamı orada geçirmem isteniyordu. Daha iyi eşleştiğimizi düşünüyorum, ama Steph Curry sahada olmadan bunu söylemek de zor."



Love, sezonda 20.1 sayı ve 10.4 ribaund ortalama yakalıyor.



