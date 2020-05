LeBron, Curry, Wall, Griffin ve George'un maaşlarında kesinti yok!

Bu sezon NBA'in en çok 10 kazananı arasından beş oyuncu olan LeBron James, Stephen Curry, John Wall, Blake Griffin ve Paul George'un, NBA'in 30 milyon dolardan fazla sözleşme parasını saklamaya hazırlanmasına rağmen, Cuma günü ücret düşüşüyle karşılaşmayacağı bildirildi.



ESPN analisti Bobby Marks'ın, bu oyuncular ücretlerinin bir kısmından, 2020-21 maaşları üzerinden borçlu olacakları kaydedildi.



Maaş indirimlerinin, ilgili sözleşmelerin yapılandırılma şekline göre, 1 Ekim'deki 2020-21 sezonu avanslarından veya 15 Kasım'daki maaş çeklerinden başlayacağı söylendi.



Her oyuncunun, planlanan %25'lik bir ödeme indirimi kararı alındığında, maaş çeki başına 420.000 dolar (Curry) ile 390.000 dolar (James) arasında bir borç senedi alacağı belirtildi. Eğer sezon iptal edilirse, bu miktarın artabileceği aktarıldı.



Lig ve Ulusal Basketbol Oyuncuları Birliği'nin, ödemeyi geçici olarak %25 oranında azaltma planını kabul ettiği için, geri kalan oyuncular ilk maaş indirimlerini alacakları anlatıldı.



İPTAL BİÇİMLERİNE GÖRE, MİKTARLAR DA DEĞİŞİYOR



Lig, normal sezonun kalanını iptal edip doğrudan sezon sonuna atlarsa, oyuncuların %25 olan maaş düşüşünün %40'a yükseldiğini görebilecekleri, tüm sezon (playofflar dahil) iptal edilmeye karar verilirse, oyuncuların toplam maaşlarında 1 milyar dolardan fazla miktar kaybedebilecekleri açıklandı.



Takımlar gelecek sezon maaş sınırında büyük bir düşüş görmeye hazırlanırken, paranın her bir takıma geri döneceği, ancak her takımın bu parayı uygun gördüğü şekilde harcayabileceği kaydedildi.



1 Haziran'daki bir sonraki maaş kesintisinden sonra, "geri ödemeler" Portland Trail Blazers gibi bir takım için 2.8 milyon dolar kadar yüksek, ya da Los Angeles Lakers için 1.4 milyon dolar kadar düşük olabilecek.



Sözleşme kapsamındaki 434 oyuncudan 100'ü, planlanan maaş çeklerinin en az 100.000 dolar düştüğünü görecek.