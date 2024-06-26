Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in "2-3 yıl daha" oynamak istediği ancak Lakers'ın şampiyonluk için rekabet edememesi halinde, bu sürenin azalabileceği iddia edildi.



The Athletic'ten Sam Amick, James'in an itibariyle planının en fazla birkaç sezon daha oynamak olduğunu ancak Lakers'ın şampiyonluk için mücadele edememesi halinde bu süreyi geri çekebileceğini söyledi:



"LeBron James 2-3 yıl daha oynamak istiyor ancak Lakers şampiyonluk mücadelesinde olmazsa, sınırları zorlamayabilir. Lakers büyük bir hamle yapmazsa, bunun bir dereceye kadar rahatsız edici olacağını biliyorum ve LeBron'un kampıyla takım arasında, gelecek planlarının ne olacağına dair bir görüşme yapılabileceğini söyleyebilirim."



Geçtiğimiz sezonu %54 şut isabetiyle maç başına 25,7 sayı, 8,3 asist ve 7,3 ribaund ortalamalarıyla tamamlayan LeBron, hâlen ligin elit düzeydeki oyuncularından biri olduğunu ve emekli olana kadar All-Star statüsünü koruyabileceğini kanıtlamıştı.





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