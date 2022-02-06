Lazio, yıkılmaz kaleyi yıktı: 3-0!

Lazio, evinde son 7 maçı kaybetmeyen Fiorentina'yı 3-0 gibi net bir skorla mağlup etmeyi başardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Lazio, yıkılmaz kaleyi yıktı: 3-0!
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06 Şubat 2022 00:38
İtalya Serie A'nın 24. haftasında Fiorentina ile Lazio karşı karşıya geldi. Artemio Franchi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Lazio 3-0'lık skorla kazandı.

İlk yarısı 0-0 biten maçta Lazio adına gol perdesini 52. dakikada Sergej Milinkovic-Savic açtı. 70. dakikada Ciro Immobile farkı 2'ye çıkardı. 81. dakikada Cristiano Biraghi'nin kendi kalesine attığı gol maçın skorunu belirledi.

Fiorentina'da Lucas Torreira 86. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Evinde 7 maç sonra yenilen Fiorentina, 36 puanda kaldı. Son 3 maçında gol yemeyen Lazio ise puanını 39 yaparak yükselişini sürdürdü.

Lazio, gelecek hafta Bologna'yı ağırlayacak. Fiorentina ise Spezia deplasmanına gidecek.

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