Monaco Grand Prix'inde dev kaza

Formula 1 Monaco GP'nin startında büyük kaza!pic.twitter.com/FS7pb14RsM



— Sporxtv (@sporxtv) May 26, 2024

Formula 1'de takvimin 8. yarışı olan Monaco Grand Prix'inde daha ilk turdan ortalık savaş alanına döndü.İlk viraj sonrasında hızlanma alanın olduğu Beau Rivage virajında büyük bir temas yaşandı.Haas sürücüsü Kevin Magnussen sağ bariyerlere yaklaşıp kontrolünü kaybedince önündeki Red Bull pilotu Sergio Perez ile büyük bir kazaya karıştı.Kaza esnasında Sergio Perez'in aracı kullanılamaz hale gelirken, Kevin Magnussen ve bir diğer Haas sürücüsü Nico Hülkenberg yarış dışı kaldı.FIA yetkilileri olayın ardından hemen kırmızı bayrak çıkardı.