Monaco Grand Prix'inde dev kaza

Formula 1 Monaco Grand Prix'inde ilk turunda Kevin Magnussen, Sergio Perez ve Nico Hülkenberg dev bir kazaya karıştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Monaco Grand Prix'inde dev kaza
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26 Mayıs 2024 16:36
Son güncelleme 26 Mayıs 2024 16:40
Formula 1'de takvimin 8. yarışı olan Monaco Grand Prix'inde daha ilk turdan ortalık savaş alanına döndü.

İlk viraj sonrasında hızlanma alanın olduğu Beau Rivage virajında büyük bir temas yaşandı.

Haas sürücüsü Kevin Magnussen sağ bariyerlere yaklaşıp kontrolünü kaybedince önündeki Red Bull pilotu Sergio Perez ile büyük bir kazaya karıştı.

Kaza esnasında Sergio Perez'in aracı kullanılamaz hale gelirken, Kevin Magnussen ve bir diğer Haas sürücüsü Nico Hülkenberg yarış dışı kaldı.

FIA yetkilileri olayın ardından hemen kırmızı bayrak çıkardı.

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