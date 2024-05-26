Haber Tarihi: 26 Mayıs 2024 13:25 - Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2024 13:25

Trabzonspor-Ankaragücü canlı izle! Şifresiz TS maçı izle

Şifresiz Trabzonspor-Ankaragücü maçı canlı izle! Trabzonspor-Ankaragücü maçı saat kaçta, hangi kanalda? merak ediliyor. Trabzonspor-Ankaragücü maçı kaçak olarak Justin TV, Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Sporseverler Trabzonspor-Ankaragücü maçı canlı izleme ekranını araştırıyor. Peki, KonyaTrabzonspor-Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? TS-Ankaragücü maçı saat kaçta? İşte muhtemel 11'ler...

Trabzonspor-Ankaragücü canlı izle! Şifresiz TS maçı izle
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Trabzonspor-Ankaragücü karşılaşmasını canlı izlemek isteyen futbolseverler için çeşitli platformlar mevcut. Yayıncı kuruluşların sunduğu HD kalitesindeki yayınlar, maç keyfini katlıyor. Ayrıca, online platformlar ve spor kanalları aracılığıyla da derbiyi canlı izleme imkanı bulunuyor. Trabzonspor-Ankaragücü maçını kaçırmamak için yayın saatini önceden kontrol etmeyi unutmayın!

TRABZONSPOR - ANKARAGÜCÜ CANLI İZLE

Trabzonspor-Ankaragücü maçı Bein Sports'tan canlı izlenebilecek.





TRABZONSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak.

Papara Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından yayınlanacak.

TRABZONSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI KADROSU VE MUHTEMEL 11'LER


Trabzonspor'un muhtemel 11'i: Taha Tepe; Mehmet Can, Joaquin Fernandez, Baniya, Eren; Berat, Umut Güneş; Orsic, Bardhi, Fountas, Umut Bozok.




MKE Ankaragücü'nün muhtemel 11'i: Bahadır; Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Kazımcan; Tolga; Bassogog, Flips, Efkan, Tasos; Ali Sowe.

SEYİRCİ OLMAYACAK

Trabzonspor taraftarı, cezası nedeniyle tribünde yer alamayacak. MKE Ankaragücü taraftarı ise deplasman tribününden takımını destekleyebilecek.

ANKARAGÜCÜ'NDE SON DURUM

Ligde geride kalan 37 haftada, 8 galibiyet, 16 beraberlik, 13 yenilgi yaşayan MKE Ankaragücü, son haftaya 40 puanla küme düşme hattının bir basamak üstünde 16. sırada girdi.

Sarı-lacivertliler, Trabzonspor'u deplasmanda yenerse diğer maçların sonuçlarına bakmadan Süper Lig'de kalmayı garantileyecek. MKE Ankaragücü puan kaybetmesi durumunda ise Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor maçından gelecek sonucu bekleyecek.

Ligde MKE Ankaragücü'nün 2 puan gerisinde 17. sırada yer alan Atakaş Hatayspor, Çaykur Rizespor'u mağlup eder, sarı-lacivertlilerde Trabzon'da kazanamazsa, başkent ekibi küme düşecek.

MKE Ankaragücü'nde sarı kart cezalısı Pedrinho, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

TRABZON'DA İKİ EKSİK

Süper Lig'i 3. sırada bitirmeyi garantileyen Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'a 3-2 yenilen Trabzonspor'da sarı kart cezaları nedeniyle Uğurcan Çakır ile Batista Mendy, MKE Ankaragücü karşısında oynayamayacak.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Ankara'da oynanan maçı Trabzonspor 1-0 kazanmıştı.

6. KEZ DÜŞEBİLİRLER

Süper Lig'de en fazla yer alan 4. kulüp olan MKE Ankaragücü, tarihinde bir kez daha küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan sonra Süper Lig'de en fazla mücadele eden takım olan başkent ekibi, 65 yıllık lig tarihinin 54'ünde bu organizasyonda yer aldı.

Son yıllarda inişli çıkışlı bir grafik sergileyen başkent ekibi, yarın istediği sonucu alamazsa 6. kez küme düşme üzüntüsü yaşayacak. MKE Ankaragücü, 1967-1968, 1975-1976, 1977-1978, 2011-2012 ve 2020-2021 sezonlarında küme düşmüştü.

2019-2020 sezonunda ise Süper Lig'i son sırada tamamlayan başkent ekibi, TFF'nin Kovid-19 salgını nedeniyle küme düşmeyi kaldırmasıyla lige tutunmuştu.

DEPLASMANDA KAZANAMIYORLAR

MKE Ankaragücü, 6 aydır deplasmanda galip gelemiyor.

Son dış saha galibiyetini 25 Kasım'da Gaziantep FK karşısında 1-0'lık sonuçla alan MKE Ankaragücü, daha sonra Süper Lig'de oynadığı 11 deplasman maçında 6 yenilgi, 5 beraberlik yaşadı.

Sarı-lacivertliler, bu sürede Ziraat Türkiye Kupası'nda da Beşiktaş'a deplasmanda 1-0 mağlup oldu.

14 YILDIR YENEMİYORLAR

MKE Ankaragücü, Trabzonspor'u Süper Lig'de 14, deplasmanda ise 17 yıldır mağlup edemiyor.

Sarı-lacivertliler, rakibi karşısındaki son lig galibiyetini 1 Mayıs 2010'da Ankara'da 1-0'lık skorla almıştı. Bu tarihten sonra oynanan 13 lig maçının 9'unu Trabzonpor kazanırken 4 maç berabere bitti.

Başkent ekibi, rakibi karşısında Trabzon'daki son galibiyetini ise 18 Mart 2007'de elde etti. Rakibini deplasmanda o tarihte 1-0 yenen sarı-lacivertliler, daha sonra 17 yılda oynanan 9 deplasman maçında 6 yenilgi, 3 beraberlik yaşadı.

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