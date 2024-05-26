Kasımpaşa - Beşiktaş canlı izle! Şifresiz BJK maçı izle

Kasımpaşa - Beşiktaş karşılaşmasını canlı izlemek isteyen futbolseverler için çeşitli platformlar mevcut. Yayıncı kuruluşların sunduğu HD kalitesindeki yayınlar, maç keyfini katlıyor. Ayrıca, online platformlar ve spor kanalları aracılığıyla da derbiyi canlı izleme imkanı bulunuyor. Kasımpaşa - Beşiktaş maçını kaçırmamak için yayın saatini önceden kontrol etmeyi unutmayın!

KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ CANLI İZLE



Kasımpaşa - Beşiktaş maçı Bein Sports'tan canlı izlenebilecek.









KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Kasımpaşa'ya deplasmanda konuk olacak.



Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 5 ekranlarından naklen yayınlanacak.



KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇI KADROSU VE MUHTEMEL 11'LER



Beşiktaş'ın muhtemel 11'i: Ersin; Onur, Tayyip Talha, Worrall, Umut; Demir Ege, Salih, Rashica, Chamberlain, Cenk, Aboubakar.







Kasımpaşa'nın muhtemel 11'i: Gianiotis; Gökhan Gül, Porozo, Sadık, Yasin; Sadiku; Fall, Hajradinovic, Aytaç, Ngoy; Nuno Da Costa.



Türkiye kupası finalinde Trabzonspor'u yenerek 11. kez zafere ulaşan siyah-beyazlı ekip, gelecek sezon Avrupa kupalarına katılmayı garantiledi.Ligde bu sezon iyi bir performansa imza atan lacivert-beyazlılar, son 2 haftada 4 puan toplamayı başardı.Teknik direktör Sami Uğurlu'nun ekibi, ligin son haftasına 53 puanla 6. sırada giriyor.Kasımpaşa, Beşiktaş'ı mağlup etmesi durumunda ligi 5. sırada tamamlayacak.Son hafta öncesinde aralarında 3 puan fark bulunan iki takımın ligin ilk devresindeki karşılaşmasında Kasımpaşa deplasmanda sahadan 3-1 galip ayrılmıştı.