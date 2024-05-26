Haber Tarihi: 26 Mayıs 2024 14:36 - Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2024 14:36

Ters Yüz 2 ne zaman çıkacak? Ters Yüz 2 izle

İnside Out olarak da bilinen Ters Yüz serisinin 2'nci filmi izleyicilerle buluşacak. Ters Yüz 2, Pixar Animation Studios tarafından üretilen Inside Out (2015) filminin devamı olarak izleyicinin karşısına çıkacak. Peki, Ters Yüz 2 ne zaman çıkacak? (İnside Out) Ters Yüz 2 Türkiye vizyon tarihi

Ters Yüz 2 ne zaman çıkacak? Ters Yüz 2 izle
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Pixar'ın 2015 yapımı animasyon filmi Ters Yüz (Inside Out), dünya genelinde 859 milyon dolar gibi yüksek bir hasılata ulaşarak En İyi Animasyon Film kategorisinde de Oscar ödülüne layık görülmüştü. Ters Yüz'den beklenen devam filminin gelmesine ise kısa bir süre kaldı. Yönetmen koltuğunda Kelsey Mann'ın oturduğu filmin Meg LeFauve senaristliğini üstlendi. Peki, İnside Out 2 ne zaman çıkacak? Ters Yüz 2 filmi Türkiye'de ne zaman vizyona girecek? Ters Yüz 2 filmini kimler seslendirecek? İşte ayrıntılar...

TERS YÜZ 2 NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Ters Yüz 2 filminin 14 Haziran 2024 tarihinde beyazperdedeki yerini alması bekleniyor.

TERS YÜZ 2 FİLMİNİ KİMLER SESLENDİRECEK?

Filmin Türkçe seslendirmelerinde Neşe, Üzüntü, Korku, Öfke gibi duyguları yine aynı isimler selendirecek:

Neşe - Aysun Topar

Üzüntü - Gupse Özay

Korku - Murat Şen

Öfke - Ercan Demirel

Filme yeni eklenen "Kaygı" karakterini canlandıracak isim ise Aslı İnandık oldu.
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