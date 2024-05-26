Haber Tarihi: 26 Mayıs 2024 12:41 - Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2024 12:41

Kasımpaşa - Beşiktaş maçı kadrosu ve muhtemel 11'leri | Kasımpaşa - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?

Kasımpaşa - Beşiktaş maçı kadrosu ve muhtemel 11'leri netleşiyor. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Peki, Kasımpaşa - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? İşte Kasımpaşa - Beşiktaş maçı kadrosu ve muhtemel 11'leri

Kasımpaşa - Beşiktaş maçı kadrosu ve muhtemel 11'leri | Kasımpaşa - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Kasımpaşa'ya deplasmanda konuk olacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 5 ekranlarından naklen yayınlanacak.

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KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş'ın muhtemel 11'i: Ersin; Onur, Tayyip Talha, Worrall, Umut; Demir Ege, Salih, Rashica, Chamberlain, Cenk, Aboubakar.



Kasımpaşa'nın muhtemel 11'i: Gianiotis; Gökhan Gül, Porozo, Sadık, Yasin; Sadiku; Fall, Hajradinovic, Aytaç, Ngoy; Nuno Da Costa.

BEŞİKTAŞ GARANTİLEDİ

Türkiye kupası finalinde Trabzonspor'u yenerek 11. kez zafere ulaşan siyah-beyazlı ekip, gelecek sezon Avrupa kupalarına katılmayı garantiledi.

KASIMPAŞA'DA SON DURUM

Ligde bu sezon iyi bir performansa imza atan lacivert-beyazlılar, son 2 haftada 4 puan toplamayı başardı.


Teknik direktör Sami Uğurlu'nun ekibi, ligin son haftasına 53 puanla 6. sırada giriyor.

Kasımpaşa, Beşiktaş'ı mağlup etmesi durumunda ligi 5. sırada tamamlayacak.

İLK MAÇI KASIMPAŞA KAZANDI

Son hafta öncesinde aralarında 3 puan fark bulunan iki takımın ligin ilk devresindeki karşılaşmasında Kasımpaşa deplasmanda sahadan 3-1 galip ayrılmıştı.

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