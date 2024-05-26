PSG'ye Rusya'dan yeni kaleci

Keylor Navas ile yollarını ayıran Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma'nın arkasına iyi bir yedek kaleci transfer etmek istiyor.



Fransız temsilcisi, bu doğrultuda Krasnodar forması giyen Matvey Safonov ile ilgileniyor.



Fabrizio Romano'nun haberine göre, PSG'nin, 25 yaşındaki kalecinin transferi için Krasnodar ile anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.



PSG'nin Safonov için bonuslarla birlikte 20 milyon euro bonservis bedeli ödemesi bekleniyor.



Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösterilen Safonov'un kulübü Krasnodar ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.





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