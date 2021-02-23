Lazio - Bayern Münih: Muhtemel 11

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İtalyan ekibi Lazio ile Alman devi Bayern Münih karşı karşıya geliyor.Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 23:00'de başlayacak ve beIN Sports'tan yayınlanacak. Maçın hakemi ise İsrailli Orel Grinfeld olacak.Tarafları ikinci kez karşı karşıya getirecek rövanş maçı ise 17 Mart tarihinde Bayern Münih'in ev sahipliğinde oynanacak.Lazio'da Radu ve Luis Felipe sakatlıkları nedeniyle kadroda yok. Kaleci Strakosha'nın durumu ise maç saatinde netleşecek. Akpa-Akpro ve Hoedt ise ceza sınırında bulunan isimler.Bayern'de Pavard, Müller, Tolisso, Gnabry, Costa, Nübel ve Nianzou ise maç kadrosunda bulunmuyor.Reina; Patric, Acerbi, Musacchio; Lazzari, Milinković-Savić, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marušić; Correa, ImmobileNeuer; Süle, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Roca; Sané, Goretzka, Coman; Lewandowski- Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan takımlarına konuk olduğu son beş maçı da kaybetmeyen Bayern'in (3G 2B), Roma Olimpiyat Stadı'na yaptığı son iki ziyaretinde toplam 13 gol atıldı.- Şampiyonlar Ligi'nde üste üste 13'üncü kez gruplardan çıkan Bayern, Real Madrid (24) ve Barcelona'nın (17) ardından devam eden en uzun serinin sahibi. Bavyera ekibi, son 12 sezonun 10'unda çeyrek finale yükselmeyi başarmıştı.- Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 27 maçın sadece birinde gol atamadı (Şubat 2019'da 0-0 vs Liverpool). Lazio ise turnuvadaki son 17 karşılaşmasında kalesini gole kapatamazken; bunu en son Eylül 2003'te Beşiktaş'a karşı başarmıştı (2-0).- Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalan takımlar arasında grup aşamasında en az galibiyet alan üç ekipten biri Lazio (2; Atlético ve Gladbach ile eşit).- Şampiyonlar Ligi'nde ilk 11 çıktığı dokuz maçta sekiz gol atan Lazio forveti Ciro Immobile, son üç golünü de penaltıdan kaydetti. Turnuvanın geride kalan bölümünde fileleri beş kez havalandıran Immobile, 2008/09'dan (5; Alessandro Del Piero) bu yana bir sezonda en fazla gol sevinci yaşayan İtalyan oyuncu konumunda.- Lazio'nun Şampiyonlar Ligi tarihinde attığı gollerin beşte biri, şu an takımın başında olan Simone Inzaghi'den gelmişti (15/75). İtalyan çalıştırıcı, aynı zamanda Lazio'nun eleme turlarına kaldığı son sezonda en fazla gol atan oyuncusuydu (1999/00'de 9 gol).