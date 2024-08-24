İtalya Serie A'nın 3. haftasında Udinese, Lazio'yu konuk etti.
Bluenergy Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-1 kazandı.
Udinese'nin gollerini 5. dakikada Lorenzo Lucca ve 49. dakikada Florian Thauvin kaydetti.
68. dakikada ise Udinese'de Hassane Kamara, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Dakikalar 90+5'i gösterirken, Lazio'dan Gustav Isaksen, 10 kişi rakibine golünü attı ama bu gol puan için yeterli olmadı.
Bu sonuçla birlikte Udinese 4 puana ulaştı. Lazio ise 3 puanda kaldı.
Ligde bir sonraki hafta Udinese, Como'yu ağırlayacak. Lazio da Milan'ı konuk edecek.
Bluenergy Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-1 kazandı.
Udinese'nin gollerini 5. dakikada Lorenzo Lucca ve 49. dakikada Florian Thauvin kaydetti.
68. dakikada ise Udinese'de Hassane Kamara, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Dakikalar 90+5'i gösterirken, Lazio'dan Gustav Isaksen, 10 kişi rakibine golünü attı ama bu gol puan için yeterli olmadı.
Bu sonuçla birlikte Udinese 4 puana ulaştı. Lazio ise 3 puanda kaldı.
Ligde bir sonraki hafta Udinese, Como'yu ağırlayacak. Lazio da Milan'ı konuk edecek.
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