Lazio, 10 kişi kalan Udinese'ye boyun eğdi

İtalya Serie A'nın 3. haftasında Udinese, konuk ettiği Lazio'yu 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Lazio, 10 kişi kalan Udinese'ye boyun eğdi
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24 Ağustos 2024 21:43
İtalya Serie A'nın 3. haftasında Udinese, Lazio'yu konuk etti.

Bluenergy Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-1 kazandı.

Udinese'nin gollerini 5. dakikada Lorenzo Lucca ve 49. dakikada Florian Thauvin kaydetti.

68. dakikada ise Udinese'de Hassane Kamara, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Dakikalar 90+5'i gösterirken, Lazio'dan Gustav Isaksen, 10 kişi rakibine golünü attı ama bu gol puan için yeterli olmadı.

Bu sonuçla birlikte Udinese 4 puana ulaştı. Lazio ise 3 puanda kaldı.

Ligde bir sonraki hafta Udinese, Como'yu ağırlayacak. Lazio da Milan'ı konuk edecek.

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