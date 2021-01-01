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LaVine: "Jordan, sahada bir hayvana dönüşüyordu!"

Chicago Bulls yıldızı Zach LaVine, The Last Dance belgeselinde, efsane oyuncu Michael Jordan ile ilgili öğrendiği en önemli şeyi açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Chicago Bulls yıldızı Zach LaVine, The Last Dance belgeselinde, efsane oyuncu Michael Jordan ile ilgili öğrendiği en önemli şeyi açıkladı.

Brandon 'Scoop B' Robinson, LaVine'e MJ'in belgesel serisinden çıkardığı en önemli şeyin ne olduğunu sorduğunda, 25 yaşındaki yıldızın cevabı şöyle oldu:

"Daha önce farkına varmadığım şey, üzerinde ne kadar stres ve baskı olduğu ve bununla nasıl başa çıktığıydı. Onu kamera önünde bununla başa çıkarken, otel odasında puro içerken veya kafasını dağıtmak için golf oynarken görmek çok güzeldi.

Sonra zihnini maça hazırlayarak, sahada bir hayvana dönüşüyordu. Ondan öğrendiğim şey buydu, tüm bu dikkat dağıtıcı şeylerin üstesinden gelebilmesi ve halen her gece gezegendeki en iyi oyuncu olabilmesi."

LaVine, Bulls ile bu sezon oynadığı yedi maçta 24.6 sayı, 3.7 asist ve 4.7 ribaund ortalamaları yakalıyor.


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