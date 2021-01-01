LaVine, Bulls için: "Son derece korkutucu bir ekip olabiliriz!"

Chicago Bulls yıldızı Zach LaVine, Bulls'un son derece "korkutucu bir takım olabileceğini" söyledi.



Yeni sezon öncesinde ekibi hakkında konuşan LaVine, takımına oyunun her iki tarafında duyduğu güveni şu şekilde paylaştı:



"Son derece patlayıcı bir hücum takımıyız. Savunma tarafına odaklandığımızda ise son derece korkutucu olabiliriz. Ekibimizde herkes birbiri için oynuyor.



Bulls'u son birkaç yıldır takip etmişseniz, ekibin oldukça işlevsiz bir takım olduğunu bilirsiniz. Sürekli koçluk değişiklikleri ve zayıf yönetim kararları nedeniyle, böylesine tanınmış ve prestijli bir organizasyon, yetenekli oyuncuları çekmekte ve kaliteli bir kadro oluşturmakta zorlanıyordu."



Ekipten halen şüphe duyanlar olsa da Zach, kendisinin ve takım arkadaşlarının işleri yoluna koyabileceklerinden emin olduğunu belirtti:



"Bunu hiç anlamıyorum, çünkü bu eleştiriler hep dışarıdan görenlerden geliyor. Günün sonunda, bizler basketbolcular olarak işleri nasıl yürütmemiz gerekeceğini biliyoruz. Sahaya çıkıp hem kişisel, hem de oyuncu olarak birbirimizi tanımak, bizim işimiz. Hepinizin amacı kazanmak olduğu sürece, basketbol sahasında işleri yürütmek kolaydır."



