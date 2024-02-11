İspanya La Liga 24. hafta maçında Las Palmas ile Valencia karşı karşıya geldi. Gran Canaria Stadyumu'nda oynanan maçı Las Palmas 2-0 kazandı.
Las Palmas'a galibiyeti getiren golleri 89. dakikada Alejandro Suarez ile 90+5'te Marc Cardona kaydetti.
Valencia'da forma giyen milli oyuncu Cenk Özkaçar, karşılaşmada 90 dakika süre aldı.
Bu sonuçla birlikte Las Palmas 35 puana yükselerek Valencia ile puanını eşitledi.
Ligin bir sonraki maçında Las Palmas, Atletico Madrid deplasmanına gidecek. Valencia, sahasında Sevilla'yı ağırlayacak.
Las Palmas'a galibiyeti getiren golleri 89. dakikada Alejandro Suarez ile 90+5'te Marc Cardona kaydetti.
Valencia'da forma giyen milli oyuncu Cenk Özkaçar, karşılaşmada 90 dakika süre aldı.
Bu sonuçla birlikte Las Palmas 35 puana yükselerek Valencia ile puanını eşitledi.
Ligin bir sonraki maçında Las Palmas, Atletico Madrid deplasmanına gidecek. Valencia, sahasında Sevilla'yı ağırlayacak.