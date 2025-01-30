LaMelo Ball en az 1 hafta yok

Charlotte Hornets yıldızı LaMelo Ball'un ayak bileği burkulması nedeniyle en az bir hafta parkelerden uzak kalacağı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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LaMelo Ball en az 1 hafta yok
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30 Ocak 2025 14:14
Charlotte Hornets yıldızı LaMelo Ball'un ayak bileği burkulması nedeniyle en az bir hafta parkelerden uzak kalacağı bildirildi.

ESPN'den Shams Charania, Ball'un pazartesi günkü maçta yaşadığı sol ayak bileği burkulmasından iyileşmeye devam etme sürecinde en az bir hafta daha parkelerden uzak kalacağını söyledi. Ball, oynamaya geri dönüp dönemeyeceği belirlenmesi için bir hafta içinde yeniden değerlendirilmeye alınacak.

Ball, bu sezon kariyerinin en iyi ortalaması olan 28,2 sayı, 5,3 ribaund ve 7,3 asistle All-Star seviyesinde bir sezon geçirdi.

Ball, 2022-23 sezonunda sadece 36 maçta ve daha önce ayak bileği sakatlıklarıyla uğraştığı 2023-24 sezonunda 22 maçta oynayabilmişti.

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