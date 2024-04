Los Angeles Lakers'ın, yıldız oyuncusu LeBron James'in kontratını üç sene daha uzatmaya ve bu yaz oğlu Bronny James'i draft etmeye açık olduğu iddia edildi.



The Athletic'ten Shams Charania, Jovan Buha ve Sam Amick'e göre Lakers, LeBron'un uzun zamandır oğluyla birlikte oynama arzusunu gerçekleştirmek için Haziran ayındaki 2024 NBA Draft'ında Bronny James'i seçmeyi düşünüyor.



James, 2022'de The Athletic'e "Son yılımı oğlumla oynayacağım." ifadesini kullanmıştı.



40 YAŞINDAKİ LEBRON'A 3 YIL 164 MİLYON DOLAR



The Athletic ayrıca Lakers'ın LeBron'u tutmaya istekli olduğunu ve kontratını üç yıllığı 164 milyon dolarlık maksimum sözleşmeyle uzatmayı teklif etmek de dahil olmak üzere çeşitli seçenekleri araştırmak istediğini bildirdi.



OĞLU BRONNY, BU YAZ DRAFT'A GİRECEK



Sierra Canyon'daki lise eğitiminin ardından 2023 yılında Güney Kaliforniya Üniversitesi'ne giden Bronny, Temmuz 2023'te antrenman sırasında kalp krizi geçirerek kritik bir sağlık sorunuyla karşı karşıya kalmıştı.



Beş aylık bir aradan sonra parkelere dönen Bronny, sezonunu tamamladıktan sonra bu ayın başında 2024 NBA Draftına katılacağını duyurmuştu.





