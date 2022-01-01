"Lakers'ın bu yaz LeBron'u takas etmesi gerekebilir" iddiası!

ESPN'in NBA analisti Brian Windhorst, Los Angeles Lakers'ın bu yaz LeBron James'i "takas etmesi gerekebileceğini" iddia etti.



LeBron geçtiğimiz günlerde Lakers genel menajeri Rob Pelinka'ya atıfta bulunarak, Oklahoma City Thunder genel menajari Sam Presti'yi övmüş ve ayrıca kariyerinin bitiminden önce Cleveland Cavaliers'a dönebileceğini öne sürmüştü.



Tüm bu gelişmeler, LeBron'un Los Angeles'ta mutsuz olduğuna dair bazı spekülasyonlar yaratmıştı ve Windhorst ise, işlerin James'in beklediği gibi gitmediği durumda, Lakers'ın yaz döneminde kendisini göndemrek zorunda kalabileceğini açıkladı:



"Los Angeles Lakers, bu yaz LeBron James ile takas yapmak zorunda kalabilir. James, son iki hafta içinde iki kez Lakers yönetiminden oldukça rahatsız olmuştu.



İlki, kamuoyuna açık bir şekilde bazı değişiklikler olabileceğini belirttikten sonra, Lakers'ın son takas günü öncesinde bir anlaşma yapmayı tercih etmemesiyle gerçekleşmişti.



İkincisi ise, Lakers genel menajeri Rob Pelinka, James'in bir hamle yapmama konusunda yönetimle aynı fikirde olduğunu duyurmasıyla çizgiyi aştığında olmuştu. İddiaya göre James'e bu konuda önceden hiç danışılmamıştı."



LeBron bu sezon 29.1 sayı, 7.9 ribaund ve 6.5 asist ortalamalarına sahipken, Lakers ekibi 27-31'lik derecesiyle Batı Konferansı'nda dokuzuncu sırada yer alıyor.



