Los Angeles Lakers ekibinin, bu yaz Toronto Raptors'ın serbest oyuncusu Fred VanVleet'e talip olabileceği bildirildi.



HoopsHype'tan Michael Scotto, VanVleet için Lakers'ın Houston Rockets, Phoenix Suns ve Orlando Magic ile birlikte muhtemel aday olarak listelendiğini söyledi:



"VanVleet'e talip olması muhtemel ekipler arasında Rockets, Lakers, Suns ve Magic dahil olmak üzere bazı diğer takımlar yer alırken, imza-ve-takas anlaşması yapabilecek playoff ekipleri de ayrıca ortaya çıkabilir.



Lakers'ın VanVleet'i alması için muhtemelen D'Angelo Russell'ı imza-ve-takasın bir parçası olarak kullanması gerekecek, ancak Toronto'nun böyle bir senaryoda Russell'ı istiyor olması lazım."



2023-24 sezonu için kontratındaki opsiyonu reddederek sınırsız bir serbest oyuncu haline gelmiş olan VanVleet'in, bu yaz sezon başına 30 milyon doları aşan yüksek bir kontrat alması bekleniyor.



2016-17 sezonundan beri Toronto'da forma giyen VanVleet, NBA şampiyonluğu kazandığı Raptors'da bu sezon maç başına 19,3 sayı, 4,1 ribaund ve 7,2 asist (kariyer rekoru) ortalamaları yakalamıştı.





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