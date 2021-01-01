Lakers forveti Ariza: "Yaşlı olmamız, avantajımız"

Los Angeles Lakers forveti Trevor Ariza, Lakers oyuncularının yaşının ilerlemiş olmasının avantajından bahsetti.



Lakers'ın yenilenen kadrosu, oyuncuların çoğunun 32 yaşın üzerinde olduğu olduğu, tüm NBA'deki en yaşlı kadro olarak ortaya çıktı. Takım yaş ortalamasını yükselten yeni oyunculardan biri de Ariza olmuştu.



36 yaşındaki oyuncu, 12 yıldan ve sonrasında yedi farklı takımla vakit geçirdikten sonra, bu yaz Lakers'a geri döndü ve ona göre Lakers oyuncularının çoğunun veteran olması, takıma avantaj sağlıyor:



"Bunun iyi tarafı şu ki, hepimiz bu ligde o kadar çok şey gördük ki, hiçbir şey bizi şaşırtamaz. Sezonun ne kadar uzun olduğunu anlıyoruz. Hızımızı nasıl ayarlamamız ve vücudumuza nasıl bakmamız gerektiğini biliyoruz. Nihai hedefimiz olan şampiyonluğa ulaşmak için, herkesin aynı frekansta olmasının ne kadar önemli olduğunu da kavramış durumdayız."



Geçtiğimiz sezon Ariza, Miami Heat formasıyla maç başına 9.4 sayı, 4.8 ribaund ve 1.8 asist ortalamaları yakalamıştı.



