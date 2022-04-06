LA Lakers'ta Frank Vogel ile yollar ayrılıyor!

NBA'de playoff ihtimali kalmayan ve sezonu erken kapatan Los Angeles Lakers, başantrenörü Frank Vogel ile yolları ayırmaya hazırlanıyor.



Bleacher Report'un haberine göre; Lakers, sezon sonunda Vogel ile yollarını ayıracak. Los Angeles'taki ilk yılında şampiyonluğu getiren Frank Vogel, Tyronn Lue ve Monty Williams ile anlaşılamayınca üçüncü aday olarak takımın başına gelmişti.



Los Angeles Lakers'ın listesinin ilk sırasında Utah Jazz Başantrenörü Quin Snyder ve Philadelphia 76ers Başantrenörü Doc Rivers yer alıyor.





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