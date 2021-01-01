"Kyrie'yi tanıyanlar arasında büyük bir endişe var!" iddiası

The Athletic'den Joe Vardon'a göre, Brooklyn Nets süperstarı Kyrie Irving'i NBA'den tanıyanlar arasında "gerçek bir endişe" bulunuyor.



Kyrie, kişisel nedenlerden dolayı takımdan halen uzak duruyor ve onu tanıyanlar bile neler olduğundan emin olamıyor.



Vardon, konuyla ilgili raporunda şunları bildirdi:



"Akıllarına gelebilecek herkesi arayarak bunun temeline inmeye çalışan onlarca muhabir var. Görünüşe göre NBA içindeki çok az kişi Irving'e ne olduğunu biliyor ve muhtemelen bilen çok az kişi de (Nets yetkilileri gibi) bir şey söylemiyor. Ligde onu tanıyan insanlar arasında gerçek bir endişe var."



"BİR ÖNGÖRÜDE BULUNAMIYORUM"



Geçenlerde baş antrenör Steve Nash, Irving'in bu sezon geri döneceğinden emin olup olmadığı sorulduğunda şunları söylemişti:



"Elbette. Dediğim gibi, ben şu anda bu takıma koçluk yapmaya ve onlardan en iyi şekilde yararlanmaya odaklanmalıyım. Bu binanın dışındaki şeylerle ilgili herhangi bir öngörüde veya tahminde bulunamıyorum."



Nets genel menajeri Sean Marks, kısa süre önce durumu ele alarak, Irving'in dönüş tarihini henüz kesinleştirmediklerini belirtmişti.



ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre Irving bu hafta dışarıda kalacak ve önümüzdeki hafta da geri dönmeyebilir.



