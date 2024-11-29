Dallas Mavericks yıldızı Kyrie Irving, dünyanın düz olduğuna artık inanmadığını söyleyerek, sözleri yüzünden başının nasıl derde girdiğini anlattı.



Ünlü Twitch yayıncısı Kai Cenat'ın canlı yayınında sürpriz bir konuk olarak görünen Mavericks yıldızı, düz dünya komplo teorisiyle ilgili geçmişine dair yeni bir bakış açısı sundu.



Binlerce izleyiciye açılan Irving, önceki davranışlarına değinerek, neden bu kadar başını belaya soktuğunu açıkladı:



"Hala dünyanın düz olduğunu düşünüyor muyum? Hayır ama bunun yüzünden başım çok belaya girdi. Dikkatli olun çünkü dünyanın düz veya yuvarlak olduğuna inanan bir sürü insan var."



Irving, düz dünya komplo teorisini paylaşmasının neden bu kadar olumsuz karşılandığını açıklayarak, söylemeye çalıştığı şeyi şu ifadelerle düzeltti:



"Bu, tarihte daha önce de söylenmişti. Dünyanın düz olduğunu söyleyenler olmuştu. Ama eninde sonunda, mesele düz olup olmadığı değil, etrafınızda olup bitenleri sorgulamak. Bunun ardındaki bütün amaç, yalnızca olup bitenleri sorgulamaktı. Bunun için bana saldırdıklarında, başka ne yaptılar? Bana herkes komplo teorisyeni dedi."



Irving, 2017'de 'Road Trippin' isimli podcast'te dünyanın düz olduğunu ve gezegenin gerçek doğası hakkında "insanlara yalan söylediklerini" iddia etmişti.



Irving o dönemde de iddialarından geri adım atmakta gecikmemiş, yorumunun modern bilime meydan okumaktan ziyade statükoya meydan okumanın bir yolu olarak algılanması gerektiğini açıklamıştı. Yine de açıklamaları, hem kamuoyundaki imajı hem de mali durumu açısından Irving için ciddi bir geri tepmeye neden olmuştu.



Bu sezon 18 maçta Irving, %50,9 şut isabetiyle 24,5 sayı, 5,4 asist ve 4,7 ribaund ortalamaları yakalıyor.



