Dallas Mavericks'in yıldızı Kyrie Irving, sezonunu sona erdiren ACL (ön çapraz bağ) sakatlığının aşırı yorgunluktan kaynaklandığı yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı.



Medya spekülasyonlarına karşı çıkan Irving, sakatlığının tamamen kazara gerçekleştiğini vurguladı. "Jonas Valančiūnas'ın ayağına basmam ve dengemi kaybetmem gerekiyordu ki bu sakatlık meydana gelsin," diyen Irving, Twitch üzerinden yaptığı açıklamada "Yorgunluktan dolayı sakatlanmadım. Benim sakatlığım yorgunluk kaynaklı değildi. Vücuduma büyük özen gösteriyorum." ifadelerini kullandı.



3 Mart'ta Sacramento Kings karşısında yaşadığı talihsiz sakatlık, Irving'in kendi deyimiyle en iyi sezonlarından birine aniden son verdi.



Sakatlık öncesinde Irving, maç başına 36.1 dakika süre alarak 24.7 sayı, 4.8 ribaund ve 4.6 asist ortalamaları yakalamıştı. Şubat ayında ise performansını daha da yükselten yıldız oyuncu, 27.8 sayı, 5.9 ribaund ve 4.2 asist ortalamalarıyla ligde en fazla süre alan oyuncu konumuna geldi (39.3 dakika).



Sakatlığın ardından bazı çevreler, Mavericks başantrenörü Jason Kidd ve teknik ekibi, Irving'i fazla süre oynatarak aşırı yıprattıkları gerekçesiyle eleştirdi. Ancak Irving bu suçlamaları kabul etmedi ve profesyonel bir oyuncunun ağır yükü kaldırması gerektiğini söyledi:



"Ligdeki oyuncuların %95'ine 15 dakika mı yoksa 35 dakika mı oynamak istediklerini sorsanız, eminim ki %95'i 35 dakika yanıtını verecektir."



Sezon öncesinde yüksek tempolu antrenmanlarla kendini uzun süre sahada kalmaya hazırladığını belirten yıldız oyuncu, "Bazen 48 dakika boyunca hiç yorulmadan oynamaya hazırdım," ifadelerini kullanırken, hiçbir zaman kendini aşırı çalıştırılmış hissetmediğini ve başarıya ulaşmak için sınırlarını zorlamaya hazır olduğunu da vurguladı.



Irving'in yokluğunda zor günler geçiren Mavericks, 35-37'lik derecesiyle Batı Konferansı'nda 11. sıraya geriledi. Yıldız oyuncunun dönüş tarihi belirsizliğini korurken, 2025-26 sezonunda sahalara ne zaman döneceği merak konusu.



