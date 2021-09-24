Kylian Mbappe Zlatan Ibrahimovic'in rekorunu geçti

PSG'nin Fransız yıldızı Kylian Mbappe, Ligue 1'de Ağustos ayının en iyi oyuncusu seçildi ve yeni bir rekorun sahibi oldu.



Daha önce Ayın oyuncusu ödülünü 5 kez kazanan Mbappe, Zlatan Ibrahimovic'in PSG dönemindeki performansıyla durumunu eşitlemişti. Son ödülü alan Mbappe böylelikle 6. kez bu ödülü aldı ve yeni rekorun sahibi oldu.



Bu sezonki performansıyla parmak ısırtan Mbappe, ödül aldığı Ağustos ayında çıktığı 4 maçta 3 gol 2 asist üretti.



