Kylian Mbappe Zlatan Ibrahimovic'in rekorunu geçti

Ligue 1'de Ağustos ayının en iyi oyuncusu seçilen Kylian Mbappe, toplamda bu ödülü 6. kez aldı ve Zlatan Ibrahimovic'in rekorunu geride bıraktı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Kylian Mbappe Zlatan Ibrahimovic'in rekorunu geçti
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24 Eylül 2021 08:36
PSG'nin Fransız yıldızı Kylian Mbappe, Ligue 1'de Ağustos ayının en iyi oyuncusu seçildi ve yeni bir rekorun sahibi oldu.

Daha önce Ayın oyuncusu ödülünü 5 kez kazanan Mbappe, Zlatan Ibrahimovic'in PSG dönemindeki performansıyla durumunu eşitlemişti. Son ödülü alan Mbappe böylelikle 6. kez bu ödülü aldı ve yeni rekorun sahibi oldu.

Bu sezonki performansıyla parmak ısırtan Mbappe, ödül aldığı Ağustos ayında çıktığı 4 maçta 3 gol 2 asist üretti.


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