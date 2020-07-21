Kylian Mbappe: 'Gelecek sezon da buradayım!'

Paris Saint-Germain'in yıldız ismi Kylian Mbappe, takımdan ayrılacağı dedikodularına yanıt verdi.



21 yaşındaki oyuncu, PSG'de mutlu olduğunu belirtirken, "PSG'deyim, bu projenin bir parçasıyım. Ne olursa olsun, gelecek sezon da burada olacağım ve kazanabildiğim kadar kupa kazanacağım." dedi.



Bu sezon PSG'de 33 maçta 30 gol ve 17 asistlik harika bir performans sergileyen Mbappe'nin adı Real Madrid ile anılıyordu.



