Kylian Mbappe: "Gelecek sezon da buradayım!"

PSG'nin süperstarı Kylian Mbappe, ayrılık dedikodularını cevapladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Kylian Mbappe: 'Gelecek sezon da buradayım!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Temmuz 2020 21:24
Paris Saint-Germain'in yıldız ismi Kylian Mbappe, takımdan ayrılacağı dedikodularına yanıt verdi.

21 yaşındaki oyuncu, PSG'de mutlu olduğunu belirtirken, "PSG'deyim, bu projenin bir parçasıyım. Ne olursa olsun, gelecek sezon da burada olacağım ve kazanabildiğim kadar kupa kazanacağım." dedi.

Bu sezon PSG'de 33 maçta 30 gol ve 17 asistlik harika bir performans sergileyen Mbappe'nin adı Real Madrid ile anılıyordu.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için