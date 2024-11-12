Kuzeyboru, Avrupa'da tur atladı!

Kuzeyboru Kadın Voleybol Takımı, 3-1 kazandığı CEV Kupası 16'lı final turu ilk maçının rövanşında Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb'i 3-0 yenerek tur atladı.
Kuzeyboru, başkent Zagreb'deki Pescenica Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı 25-17, 25-15 ve 26-24'lük setlerle kazandı.
Adını 8'li final turuna yazdıran Aksaray ekibi, Fransa'nın Volley Mulhouse takımıyla eşleşti.
Kuzeyboru, başkent Zagreb'deki Pescenica Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı 25-17, 25-15 ve 26-24'lük setlerle kazandı.
Adını 8'li final turuna yazdıran Aksaray ekibi, Fransa'nın Volley Mulhouse takımıyla eşleşti.