Kuzeyboru, Avrupa'da tur atladı!

Kuzeyboru, Dinamo Zagreb'i rövanş maçında 3-0 mağlup ederek CEV Kupası'nda tur atladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kuzeyboru, Avrupa'da tur atladı!
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12 Kasım 2024 23:48
Kuzeyboru Kadın Voleybol Takımı, 3-1 kazandığı CEV Kupası 16'lı final turu ilk maçının rövanşında Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb'i 3-0 yenerek tur atladı.

Kuzeyboru, başkent Zagreb'deki Pescenica Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı 25-17, 25-15 ve 26-24'lük setlerle kazandı.

Adını 8'li final turuna yazdıran Aksaray ekibi, Fransa'nın Volley Mulhouse takımıyla eşleşti.

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